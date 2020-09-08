Операция «Правопорядок» в Сочи

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В рамках операции «Правопорядок», 05 и 06 сентября отделом ГИБДД и полком ДПС проведены профилактические мероприятия направленные на обеспечение общественного порядка и пресечение нарушений Правил дорожного движения.

Экипажи Госавтоинспекции были приближены к местам сбора любителей устраивать ночные гонки по дорогам общего пользования. Особое внимание полицейских было уделено техническому состоянию транспортных средств, внесению изменений в конструкцию автомобиля, соответствие нормативам уровня шума, а также наличию необходимых документов.

В ходе проведения рейдовых мероприятий, должностными лицами ГИБДД было выявлено 239 административных правонарушений. 33 за тонировку, 63 за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности, 15 за внесение изменений в конструкцию ТС по которым выданы требования об устранении, 4 за превышение нормативов уровня шума. 4 автомобиля были доставлены на специальную стоянку, 3 из- за неисправного рулевого управления, 1 за отсутствие у водителя документов на транспортное средство. Четверо водителей устроивших дрифт на парковке Олимпийского парка были привлечены к ответственности за порчу разметки, а также мелкое хулиганство по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ и были доставлены в отдел полиции. За совершенные действия, в отношении данных граждан судом было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.

Данные мероприятия будут проходить в городе Сочи на постоянной основе с целью выявления водителей, нарушающих общественный порядок и игнорирующих Правила дорожного движения.

Источник: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/23/divisions/3944