У суда, где рассматривается дело Ефремова, произошли стычки

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Около здания Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, произошли стычки и потасовки.

Как сообщается в telegram-канале «Комсомольской правды», стычки произошли по вине поклонников Ефремова, которые начали «кидаться» на журналистов и оппонентов актера. Кроме того, они едва не подрались за место в «первом ряду».

В числе тех, кто пришел поддержать Ефремова, оказался актер Михаил Горевой. Также на процесс пришли музыкант Гарик Сукачёв и и близкий друг Ефремова, актер Иван Охлобыстин. С собой он привел жену и двух детей.

В толпе также были замечены несколько странных людей, например, шаман и колдун. Шаман всячески избегал вопросов журналистов. «Черный маг», в свою очередь, «колдовал» над фотографиями Ефремова и адвоката потерпевшей стороны. Как пишет Mash, его задержали.

Из-за того, что около суда образовалась огромная очередь из-за дела Ефремова, участники других судебных процессов не могут попасть в здание.

Источник: https://www.mk.ru/