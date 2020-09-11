На территории дома ребенка женской исправительной колонии оборудовали новую детскую игровую площадку

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Детская площадка представляет собой современный развлекательно-игровой комплекс площадью более 500 квадратных метров. На сегодняшний день этот объект является самым большим среди подобных в уголовно- исполнительной системе.

Все его компоненты, включая прорезиненное покрытие, приспособлены для детей младшего возраста и отвечают самым высоким требованиям к эксплуатационной безопасности и качеству использованных при строительстве материалов.

Появление новой детской площадки стало возможным благодаря благотворительной помощи. Инициатива по организации на территории дома ребенка ИК-3 яркого, комфортного и безопасного игрового пространства для пребывания детей на свежем воздухе принадлежит начальнику УФСИН России по Краснодарскому краю Виктору Пестову.

На торжественное детской площадки в дом ребенка ИК-3 прибыли руководители УФСИН, член общероссийской общественной организации «Попечительский совет УИС» Ян Волков, глава администрации муниципального образования Усть-Лабинский район Сергей Запорожский, председатель общественного совета при региональном УФСИН Виталий Мещеряков, председатель ОНК Краснодарского края Анзаур Ахиджак, представители прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека, общественных некоммерческих организаций.

Для находящихся в доме ребенка малышей была организована развлекательная программа с аниматорами, игровой эстафетой, хороводом и подарками. Присутствующие взрослые высказали слова благодарности за активную гражданскую позицию и оказанную благотворительную помощь участникам строительства детской площадки, а также обратились с напутствием к малышам и их матерям, пожелав счастливого будущего.

Руководство УФСИН России по Краснодарскому краю, медицинский и педагогический персонал дома ребенка ИК-3 создают все необходимые условия для нормального роста и развития живущих в детском учреждении малышей. Отдельное внимание уделяется организации досуговых мероприятий, необходимых для полноценного развития ребенка.

Источник: http://www.23.fsin.gov.ru/press/