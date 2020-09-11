Безработным продлят выплаты пособий на детей

/Общество/

Сегодня на рынке труда сложилась непростая ситуация, в России количество безработных достигло 4,731 млн человек. Депутат Госдумы РФ и член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб отметила, дополнительные меры поддержки гражданам, оставшимся без работы, крайне необходимы.

Правительством РФ в июне на три месяца был продлен период получения пособия по безработице тем, у кого после 1 марта закончились сроки его выплаты. Также в сентябре в дополнение к пособию по безработице, родители, потерявшие место трудоустройства, получат по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

«Только у нас в Краснодарском крае, по данным Росстата, в центре занятости зарегистрировано свыше 180 тысяч безработных, уровень безработицы достиг 6,3%. Во многом показатели выросли после увеличения размера пособия до уровня МРОТ. Однако, за этими цифрами стоят реальные люди, которые не могут найти работу, и находятся в крайне трудной ситуации. Поэтому продление адресной поддержки семей с детьми, в которых один или оба родителя потеряли работу весьма актуально и ожидаемо», - отметила депутат Госдумы РФ и член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.