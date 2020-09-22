Опасность хранения пенсии на карте опровергнута

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Пенсионный фонд не может приостановить выплаты пенсий просто потому, что человек не пользуется банковской картой, рассказал в интервью радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.

Ранее аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил агентству Прайм, что пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты.

"Нет такой проблемы, что Пенсионный фонд России отслеживает платежи после поступления на карту пенсионера и принимает решение приостановить выплаты или что-то забрать, если пенсионер не пользуется деньгами. Пенсионный фонд не имеет такого права законодательно", – сказал Сергей Звенигородский.

Бывают единичные случаи, когда Пенсионный фонд может затребовать последнюю выплату, отметил эксперт.

"Если Пенсионный фонд несвоевременно получил данные о том, что пенсионер умер, но уже произвел выплату, он может затребовать последнюю выплату, но не производится обратный перерасчет всех средств, которые находятся на карте", – сказал независимый эксперт по пенсионным вопросам.

Пенсионный фонд также может приостановить выплаты, если человек пропал без вести, но не раньше, чем через полгода.

"Когда человек пропал без вести, и Пенсионный фонд знает об этом, до решения суда, максимум 7 лет, Пенсионный фонд не может производить манипуляции с выплатами. Единственное, что он может, – приостановить выплаты до выяснения. Выплаты не производятся, но сумма, которая должна быть выплачена, резервируется, и если человек оказался жив, происходит перерасчет", – сказал Сергей Звенигородский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/