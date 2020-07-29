/В России/

Минфин готовит интересный законопроект о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд России.

Сейчас Пенсионный фонд у нас, как известно, дефицитен (речь идет о миллиардах рублей).

Денег на выплату пенсий банально не хватает, и Правительству приходится его финансировать дополнительно.
В этой связи и появилась идея перечислять конфискованные денежные средства со счетов чиновников, законность получения которых они доказать не смогут, напрямую в Пенсионный фонд РФ.
Благо, денег на счетах у наших чиновников хватает (вспомните хотя бы полковника Захарченко).

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Категория: Новости / В России

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