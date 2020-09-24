Председателем краснодарской Гордумы выбрали Веру Галушко

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В Краснодаре председателем Гордумы седьмого созыва выбрали Веру Галушко.

Также на первом заседании сформировали комитеты и определили заместителей руководителя, уточняет городская администрация.

Кандидатуру Веры Галушко от фракции «Единая Россия» поддержало большинство депутатов. Первым зампредседателем назначили Галину Ермакову, остальными замами стали Татьяна Гелуненко, Зорик Садоян, Евгений Лисицын от партии «Единая Россия» и Александр Сафронов, представляющий КПРФ.

Заседание также посетили зампредседателя Законодательного Собрания края Сергей Усенко и глава города Евгений Первышов.

– Краснодар традиционно – инициатор многих идей и проектов, на вас равняются другие муниципальные образования, с вас берут пример. От Краснодара во многом зависит развитие всей Кубани. Ваши коллеги из прошлого созыва Думы вносили 12 законодательных инициатив, часть из них была принята и реализована, и это хороший пример, – высказался Сергей Усенко.

Мэр города поздравил всех депутатов – как вновь избранных, так и «новичков». Кроме того, с поздравительной речью Первышов обратился к Вере Галушко.

– Особо хочу поздравить Веру Фёдоровну Галушко, народные избранники единогласно утвердили её кандидатуру на должность председателя Гордумы. Это наглядно свидетельствует и о её профессионализме, и об уровне доверия со стороны депутатского корпуса, – отметил глава города.

Напомним, накануне в крае завершились выборы губернатора, глав сельских поселений и депутатов Гордумы. Люди голосовали на протяжении трех дней. В избиркоме посчитали голоса и рассказали, что мандаты получили 42 депутата от «Единой России», шесть – от КПРФ. По одному представителю выбрали от ЛДПР и «Справедливой России». Еще два – у самовыдвиженцев.

Источник: https://kuban.mk.ru/