Детские лагеря Кубани приняли в десять раз меньше детей в 2020 году

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Сегодня, 24 сентября, в видеорежиме состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам поддержки детского загородного отдыха и санаторно-курортного оздоровления Государственной Думы РФ.

В мероприятии приняли участие члены Комиссии, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных структур министерств просвещения и труда, минфина, экспертное сообщество и бизнес.

Совещание провела руководитель рабочей группы по поддержке санаторно- курортной отрасли при парламенте РФ, депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.

Как отметила министр курортов Краснодарского края Светлана Балаева, отрасль по организации детского оздоровительного отдыха понесла колоссальные потери.

«Приведу цифры: у нас из более 200 детских здравниц в 2020 году работали только 44 Выполняя требования Роспотребнадзора о заполняемости лагерей на 50%, смогли оздоровиться лишь 27 тысяч ребят, для сравнения – в прошлом году их у нас было более 291 тысячи. То есть нашим здравницам требуется серьезная поддержка. На региональном уровне нами разрабатываются следующие меры поддержки: из бюджета будет направлено 200 млн. рублей на компенсацию подготовительных работ, таких как ремонт, которые лагеря проводили перед началом сезона. Введены налоговые послабления на имущество в размере 0,01%. Также будет компенсированы карантинные мероприятия по закупке средств защиты, дезинфекторов и т.д.», - сообщила Светлана Балаева.

Представитель отрасли, генеральный директорООО«Резорт-Юг» Артем Гаврилов отметил, что данные меры поддержки помогут, но не спасут детские лагеря. Поскольку большинство здравниц смогли воспользоваться лишь мерой поддержки по зарплатному кредиту по льготной ставке.

Начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма РФ Елена Лысенкова констатировала, что ежегодно в стране уменьшается количество детских здравниц.

«Сейчас Ростуризм прорабатывает вопрос о включении детских здравниц в программу туристического кешбэка. Мы очень надеемся, что наша инициатива будет принята, пока ждем результатов», - сказала Елена Лысенкова.

«Вопреки ожиданиям, из более 2 300 организаций детского загородного оздоровления и отдыха мерами государственной поддержки смогли воспользоваться лишь 350 Остальные детские здравницы находятся в глубочайшем кризисе. Для полного анализа результатов летней оздоровительной кампании, мы собираем из регионов информацию о количестве отдохнувших детей, о мерах поддержки, которыми реально смогли воспользоваться представители отрасли и причинах отказов в их предоставлении. Уже сегодня мы видим крайне тревожные данные: число открывшихся здравниц летом 2020 сократилось на 2/3, как результат, количество отдохнувших детей снижено почти в десять раз. По результатам анализа поступающих материалов на площадке Государственной Думы планируется широкое обсуждение состоянии отрасли и действенность мер по ее восстановлению. И, конечно, мы надеемся, что предложения Ростуризма по распространению программы возврата средств на отдых в детских санаториях и загородных лагерях будет поддержано», - прокомментировала руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли при парламенте РФ, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Источник: http://duma.gov.ru/duma/persons/1055889/