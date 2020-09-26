Дробыш опубликовал видео с госпитализацией певицы Валерии

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Музыкальный продюсер Виктор Дробыш опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, на которой госпитализируют певицу Валерию.

На кадрах видно, как артистка на каталке, несколько медиков везут ее к машине скорой помощи. Дробыш в этот момент снимает происходящее и просит Валерию спеть песню «Часики». Певица тут же напивает припев композиции.

При этом представители российского шоу-бизнеса находятся не в России. Продюсер отметил, что очень любит эту «сильную и красивую женщину».

«Конечно, чтобы набрать много просмотров я должен был написать: Страшная трагедия в семье Пригожина», - написал он в Instagram и добавил, что все же «шутить на эту тему» не хочет.

Источник: https://www.mk.ru/