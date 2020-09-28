В Усть-Лабинске руководитель следственного отдела провел прием граждан в подшефном доме-интернате для престарелых и инвалидов

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Руководитель следственного отдела по Усть-Лабинскому району СКР по краю Алексей Воробьев провел выездной прием граждан в подшефном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Уже несколько лет офицеры СКР по Краснодарскому краю шефствуют «Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», оказывая помощь учреждению и поздравляя его постояльцев с праздниками. В учреждении проживают ветераны Великой Отечественной войны и труда, их вдовы, труженики тыла, инвалиды и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию. На протяжении всего этого времени сотрудники следственного управления проводят с постояльцами учреждения не только праздники, но и постоянно следят за условиями их жизни, навещают, а также чутко относятся ко всем возникающим у них вопросам.

Вот и накануне, руководитель следственного отдела Алексей Воробьев приехал в учреждение для личного общения с его постояльцами. Во время приема представитель ведомства поинтересовался у опекаемых граждан об условиях их проживании, о наличии каких-либо просьб и пожеланий. Кроме того, Алексей Воробьев отметил готовность ведомства, в случае возникновения любых вопросов оказать всю необходимую помощь.

Пенсионеры поблагодарили офицера за оказанное внимание и поддержку, а также выразили признательность следственному управлению СКР по краю за постоянную заботу и помощь. Вспомнили постояльцы дома-интерната и подготовленный следователями СКР по краю для них концерт, приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который так понравился не только пожилым людям, но и сотрудникам учреждения. В завершение мероприятия Алексей Воробьев заверил жильцов социального учреждения, что в скором времени для них вновь будет организовано культурно-развлекательное мероприятие.

Добрая традиция по взаимодействию, оказанию помощи и внимания подопечным дома-интерната будет продолжена сотрудниками следственного управления СКР по краю и в дальнейшем.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю