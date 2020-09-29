Госдума продолжает работу...

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29 сентября Госдума приняла во втором чтении важный законопроект, к которому депутаты Краснодарского края имеют непосредственное отношение.

Это инициатива нашего коллеги из Пермского края Игоря Шубина о предоставлении муниципалитетам и регионам возможности участвовать в создании, развитии и эксплуатации сетей и сооружений связи.

- Это позволит доводить интернет и сотовую связь в отдаленные населенные пункту, куда компаниям-провайдерам не выгодно вкладывать средства. Депутаты Дмитрий Ламейкин, Владимир Синяговский и я в рамках нашего Экспертного совета фракции «Единая Россия» помогали дорабатывать инициативу, так как этот вопрос поднимался на ряде совещаний в Краснодарском крае, - отметила депутат Госдумы Наталья Костенко, - Рада, что эта работа пришла к успешному завершению. Будем работать, чтобы наши кубанские избиратели получили как можно скорее конкретный результат.

Источник: Фейсбук