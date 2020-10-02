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Приостановлен ввоз молока без сопроводительных документов на территорию Р.Крым

На стационарном посту ДПС автодороги «Новороссийск-Керчь» инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен факт незаконной перевозки молока.

В ходе контроля установлено, что гражданин осуществлял перевозку продукции животного происхождения – молоко ультрапастеризованное весом 700 кг без ветеринарных сопроводительных документов.

Гражданин не предоставил для проверки документы, сопровождающие продукцию, таким образом установить территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода невозможно.

Составлены акт о нарушении единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 РФ, наложен штраф.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Общество

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