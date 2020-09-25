400 кг рыбы без документов направлено на уничтожение

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На стационарном посту ДПС автодороги «Новороссийск-Керчь» инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен факт незаконной перевозки рыбы.

В ходе контроля установлено, что гражданин осуществлял перевозку продукции животного происхождения – рыба – толстолоб х/к весом 400 кг без ветеринарных сопроводительных документов.

Продукция перевозилась в картонных коробках, этикетка и иная маркировка согласно действующего законодательства отсутствовала.

Гражданин не предоставил для проверки документы, сопровождающие продукцию, таким образом установить территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода невозможно.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.43 и ч.2 ст.10.8 КоАП РФ, наложен штраф, выдано требование об уничтожении потенциально опасной и некачественной продукции

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/