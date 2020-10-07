Сегодня "в печать" вышел опрос "Центра социального мониторинга".

/Общество/

Какой-то даже чересчур пессимистичный. Но "маємо те, що маємо".

Судите сами, вот как украинцы относятся по результатам этого опроса к идее досрочного переизбрания президента:

- 38,4% поддерживают проведение выборов;

- 49,9% не поддерживают досрочные перевыборы;

- 11,7% затруднились ответить.

38% - это больше, чем каждый третий даже с учетом погрешности опроса. Почему так много? Потому что в эти проценты входят недовольные Зеленским с обеих полярных флангов - и сторонники "Евросолидарности" Порошенко, и сторонники "ОПЗЖ" Медведчука.

По поводу досрочных выборов в парламент ситуация еще более критическая:

- 43% поддерживают перевыборы;

- 45,6% относятся к "досрочным" отрицательно;

- 11,4% затруднились.

Собственно, "ЕС" и "ОПЗЖ" подъедают рейтинг партии Зеленского с обеих сторон, что видно по результатам опроса в рамках этого же исследования:

- 25,9% - "Слугу народа",

- 22% - "ОПЗЖ",

- 14,2% - "Евросолидарность",

- 9,5% - "Батькивщина",

- 4,3% - "Сила и честь",

- 4,1% - Радикальная партия Ляшко,

- 3,7% - Партия Шария,

- 3,6% - "Гражданская позиция",

- 2,9% - "Свобода",

- 1,6% - "Голос",

- 1,5% - Украинская стратегия Гройсмана,

- 1,1% - "Национальный корпус",

- 0,9% - "За майбутнє",

- 0,8% - "Оппоблок",

- 0,5% - Объединения "Самопомич".

Такая тенденция будет сохраняться и дальше, если президент и его политсила не покажут реальные результаты работы по ключевым направлениям. По тем ключевым обещаниям, на которых и удалось прийти к власти с рекордной поддержкой.

Поддержка от большинства была, общество объединилось. НО теперь оно снова раскалывается, расходясь под флаги противоположных политсил. Это плохо. Плохо для Украины и для всех нас с вами.

Кстати, на фоне этих данных опять же надо обратить внимание на низкий уровень легитимности всех органов власти в Украине:

- Президент Украины: 37,7% доверяют, 56,5% не доверяют.

- Национальный банк Украины: 23,9% доверяют, 56,5% не доверяют.

- Кабинет министров: 22% доверяют, 71,5% не доверяют.

- Верховная Рада: 19,2% доверяют, 75,4% не доверяют.

Баланс доверия-недоверия в сентябре Зеленскому составляет -18,8%. Вот результаты запрошлые периоды:

- В декабре 2019 баланс составлял +31,5%;

- В июне 2020 — -8,9%;

- В июле 2020 — -11,5%;

- В августе 2020 — -15,6%;

То есть, как мы видим, динамика доверия к президенту (опять же, согласно этому опросу) стабильно падает.

Мы бы, обращаясь к Владимиру Александровичу, хотели сказать, что сейчас наступает переломный момент. И продлится он не долго. От того, как он его пройдет, зависит кем он останется в истории Украины. Президентом, изменившим ход этой самой истории. Или комиком, получившим кресло президента волей случая, благодаря грамотной предвыборной кампании и - незаслуженно.

Источник: Klymenko Time (| Клуб друзей Klymenko Time