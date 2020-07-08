Конституция. 6 дней после голосования.

/В России/

Интересно наблюдать, как ТГ-каналы, больше всего топившие против конституционной реформы, теперь стали активно поднимать тему досрочных парламентских и президентских выборов.

С убеждением аудитории, что якобы президент впечатлён итогами электронного голосования «за» и склонен пойти на досрочные выборы.

Такой тонкий троллинг никак не объясняет, для чего Путину идти на досрочные выборы, если система стабильна и общество показывает высокий уровень поддержки. Тем более что до выборов в Госдуму по расписанию только немногим более года. Что меняет их перенос на полгода вперед? Обычно на досрочные выборы идут, когда всё плохо и вот-вот станет ещё хуже. Зачем на них идти, когда всё хорошо, пока никто внятно не объяснил.

При этом отчётливо известно, что пока нет никаких данных о том, что об идее досрочного голосования принято хоть какое-то решение. Известно, что вокруг этой темы идут ожесточённые споры и на президента оказывают давление как сторонники, так и противники досрочного голосования. Элиты нервничают и боятся не успеть на уходящий поезд в случае чего. «В случае чего» – не понятно, так как надо руководствоваться интересами страны, а не элит.

Таким образом, становится понятно, кто и почему через ТГ-каналы сначала всеми силами боролся против конституционной реформы, а теперь спешит подтолкнуть власть к досрочным выборам. Это выражаются страхи старой либеральной команды, близкой к системным либералам и Семье, так как именно для них реформа и выборы в срок создают максимальные риски.

Если вы видите перед собой мягкие формы внушения целесообразности досрочных выборов, знайте – это с вами работают манипуляторы либеральной секты имени Волошина-Юмашева-Чубайса и иже с ними. Они нервничают по поводу сохранения позиций и статуса-кво в новом раскладе.

Досрочные выборы выгодны тем, у кого слабые позиции, но это совсем не Путин и те, кого называют «партия суверенитета». Спешат как раз их оппоненты. Просто фиксация факта, чтобы понять, чьи уши торчат за некоторыми доброхотскими советами, вбрасываемыми в оборот до того, как власть вообще приняла по этому поводу какое-то решение.

Можно сказать лишь одно – чем сильнее будет давление на власть в пользу досрочных выборов, тем вероятнее, что они состоятся в срок. Но суета хорошелицых показательна – видимо, с новой Конституцией действительно умерла их эпоха. Зато какие люди за гробом идут!