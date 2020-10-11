Встречи депутата с профессионалами сельского хозяйства

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11 октября депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский в рамках региональной недели провел встречу с работниками рыбоводческих хозяйств. Обсудили вопросы совершенствования законодательства в этой отрасли.

Начал разговор Владимир Ситняговский с поздравления с профессиональным праздником:

- Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Среди множества профессий есть те, что принято называть исконными. Труд агрария требует профессионального мастерства, терпения и огромной любви к земле. Недаром духовно-нравственными ориентирами и символами современной России считаются накопленная веками крестьянская мудрость, трудолюбие и стойкость. Верность избранному делу и любовь к родной земле лежат в основе больших достижений, которыми гордится Кубань.

Сельское хозяйство занимает ведущее место в экономике региона, по праву является гордостью Кубани. Сегодня рыбная отрасль стремится реализовать свой огромный потенциал: внедряются передовые технологии, новые принципы производства и переработки, происходит модернизация предприятий.

- Мы продолжим работу по внесению поправок в нормативные акты Министерства сельского хозяйства России, - отметил депутат в заключении.