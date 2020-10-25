Бывший дендропарк Геленджика посетил глава курорта Алексей Богодистов

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Эта территория больше известна в народе, как парк аттракционов «Врунгель», который находился здесь последние годы, пока не закрылся 12 лет назад.

Руководитель города-курорта поделился воспоминаниями, когда гулял здесь еще в детстве. - Хорошо помню прекрасное озеро, прекрасную территорию. Думаю, что те впечатления, которые я испытал, надо испытать всем жителям и гостям нашего любимого Геленджика, - уверен мэр.

Он подчеркнул, что это место должно быть открыто и доступно. И самое важное - сохранено как парковая зона.

- Мы предусмотрели, в том числе, в генплане, чтобы не было, даже в дальнейшем, никаких поползновений на данную территорию. Это общественная земля и здесь не может быть никакой застройки. Здесь растут уникальные деревья-долгожители: 500-летний дуб, 700-летний можжевельник и другие редкие образцы. Их необходимо сохранить. Такова позиция губернатора Вениамина Кондратьева и моя, как руководителя курорта, - подчеркнул Алексей Богодистов.

Территория ниже парка Андреевского тоже будет парковой и соединится с набережной, - отметил глава курорта. - Наша стратегическая позиция – сберечь зеленые насаждения, парки, скверы. Благодаря чему мы сможем сохранить и развивать курортную составляющую Геленджика.

Уверен, что наш город останется вечнозеленым, красивым, экологически чистым.

Отвечая на вопросы, Алексей Богодистов рассказал, что согласно предварительной концепции, новый парк будет нацелен на релаксирующий семейный отдых, на единение с природой.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик