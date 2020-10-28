Серьезные противоречия в местном самоуправлении

/Общество/

В Магадане 27 октября объявили новый конкурс на должность главы города. Итоги предыдущего конкурса должны были подвести в минувшую пятницу. Но в конкурсную комиссию не поступило ни одной заявки от кандидатов.

В том числе и от действующего мэра Юрия Гришана. Этот пост он занял в ноябре 2015 года. И на данный момент срок его полномочий продлен. По условиям нового конкурса, депутаты смогут рассмотреть кандидатуры претендентов на пост мэра только 16 декабря.

Председатель Магаданской гордумы Сергей Смирнов назвал произошедшее "техническим моментом". По его словам, "в прошлые разы люди заявлялись и декларировали в своих планах на работу мэра буквально даже те полномочия, которые совершенно не относятся к мэрии и к которым им даже не позволили бы подступиться".

Юрий Гришан заявил "Коммерсанту", что "люди оценивают ситуацию, видят, насколько остры финансовые, демографические проблемы". По его мнению, для решения этих проблем одного желания стать мэром мало. Приглашение же человека со стороны, не знающего "специфики территории", Гришан назвал "безумием".

В свою очередь, губернатор Магаданской области Сергей Носов за полторы недели до окончания срока первого конкурса прогнозировал "серьезную ротацию" среди глав районов и муниципалитетов. И подчеркивал, что "обязательно нужно учитывать мнения людей".

События в Магадане, конечно, довольно необычны. Если не удастся повторный конкурс, то это станет подтверждением серьезности противоречий в регионе. Но пока нельзя исключать и того, о чем сказал спикер гордумы Магадана - это "технический момент".

Источник: Телеграм-канал