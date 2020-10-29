Работают комитеты городской думы

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27 октября состоялось заседание рабочей группы по ЖКХ, на которую были приглашены представители архитектуры.

Специалисты представили депутатам предложения по изменению генплана города. Депутаты решили собраться на следующей неделе на внеочередное заседание комитета по ЖКХ. Специалистов из архитектуры попросили к этому времени представить предлагаемые изменения в генплан города по каждому из округов в формате: что есть сейчас, что планируется изменить. "Эти доклады будут внимательно изучены депутатами, после чего Дума примет решение касаемо изменений генерального плана Новороссийска." - поделился своими впечатлениями депутат городской думы Георгий Середин.