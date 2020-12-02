Инвалиды Ильской первички ВОИ получили подарки от депутата Госдумы

Депутат Госдумы, член фракции партии "Единая Россия" Владимир Синяговский передал подарки членам ВОИ из Ильского городского поселения.

Об этом рассказала председатель ильской первичной ячейки ВОИ Зинаида Колесникова. «Каждый год он оказывает помощь ильской первичке. К Всероссийскому дню инвалида на днях помощник депутата Госдумы Владимир Лукьянов привез для нас подарки — пледы. К Дню Победы Владимир Ильич также передал подарки для наших тружеников тыла. Очень приятно такое внимание. От всего сердца желаем депутату здоровья, удачи, терпения и успехов в законотворческой деятельности», — сказала она.