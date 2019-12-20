Жители Северского района через газету «Зори» поблагодарили депутата Госдумы за помощь

/В России/

«Мы живем на хуторе Восточном. В праздничные дни собираемся вместе, отмечаем Новый год, День матери, день хутора.

Конечно, для создания атмосферы праздника, нужна музыка, — пишет Лидия Васильевна Василенко, председатель ТОС хутора Восточного. — Недавно мы приобрели звуковую аппаратуру, а помощь в этом оказали депутат Государственной Думы Владимир Ильич Синяговский и его помощник Владимир Владимирович Лукьянов. Спасибо вам огромное от жителей хутора! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем здоровья, добра и хорошего настроения!»

Двенадцать лет назад Анна Гребнева приехала жить в посёлок Афипский из Кемерово. «В моей семье двое несовершеннолетних детей, сейчас сложилась очень трудная финансовая ситуация, и я 12 декабря, в день приема граждан, обратилась за помощью к депутату Госдумы Владимиру Ильичу Синяговскому. Не ожидала, что помощь поступит так быстро, я тронута до слёз! От всего сердца благодарю депутата за поддержку моей семьи, желаю ему успехов на его поприще и счастья».

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/zhiteli-severskogo-rajona-cherez-gazetu-zori-poblagodarili-deputata-gosdumy-za-pomoshh-35787/