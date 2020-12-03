С проблемами на прием к депутату

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский в рамках региональной недели провел прием граждан в режиме видеоконференции.

О проблемах организации детского отдыха обратился к депутату Евгений Кокора, директор оздоровительного комплекса "Горный родник".

Новое распоряжение Роспотребнадзора о запрете на проведение культурно-массовых мероприятий для детей продлевает его действия до 1 января 2022 года.

Тем самым ставится об угрозу дальнейшее существование детских оздоровительных лагерей, в первую очередь круглогодичных. Принято решение обратиться с депутатским запросом в адрес руководителя Роспотребнадзора, а также в профильный комитет Госдумы.

"Нам нужно сохранить систему детского отдыха и оздоровления, оказать всяческую поддержку тем, кто в это трудное время продолжает этим заниматься, - отметил Владимир Синяговский, - Но вместе с тем же, нужно максимально сделать детский отдых интересным и безопасным."

В разговоре принял участие председатель совета общественной организации "Мир без границ", депутат городской думы Новороссийска Виталий Козырев.