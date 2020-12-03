/Общество/

Защитим интересы ребенка

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский провел онлайн-прием граждан Геленджика в рамках региональной недели.

К народному избраннику обратилась жительница города с вопросом об уклонении от выплаты алиментов на малолетнего ребенка бывшим супругом.

Депутатом принято решение о юридической поддержки матери с ребенком. К работе с должником подключится общественность.

"Такое безответсвенное поведение одного из родителей больно бьет по детям и институту семьи. Данным гражданам не избежать ответственности," - заключил Владимир Ильич.

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Категория: Новости / Общество

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