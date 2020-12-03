Владимир Синяговский обсудил ход отопительного сезона с гражданами

/Общество/

2 декабря, по случая дня рождения партии «Единая Россия» , прием граждан депутатом Госдумы Владимиром Синяговским проходит в особенной атмосфере, несмотря на формат видеоконференции, рекомендованный Роспотребнадзора.

Кроме наболевших вопросов, граждане приходят со словами благодарности, а так просто делятся житейскими мыслями.

Так без внимания не остался и вопрос отопительного сезона. В каждом регионе нашей большой страны это трепетный и сложный период. Отопление включают, как только коммунальщики получают паспорт готовности. Документ выдают, когда завершатся все подготовительные работы.

«Прежде чем включить отопление были проведены 12 межведомственных комиссий, рассмотрены и подготовка социальной сферы, и все предприятия, которые оказывают услуги в отопительный сезон. На предприятиях ЖКХ имеется аварийный запас, укомплектованы бригады. В муниципальной Службе спасения подготовлены 44 генератора, которые можно будет использовать в случае отключения электроэнергии. Край полностью подготовлен к бесперебойной работе. В свою очередь прошу тоже внимательно относиться к батареям, которые расположены в ваших домах. При малейшей проблеме стоит обратиться к специалистам, чтобы не вывести из строя всю домовую систему», - отметил Владимир Синяговский.