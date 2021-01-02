1 января 2021 года страховые пенсии будут повышены на 6,3%

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С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции.

Обращаем внимание, что прибавка к пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии.

Если гражданин хочет узнать, какое точно его ждёт повышение, он должен умножить размер своей страховой пенсии на 6,3%.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после индексации составит 6044,48 рублей в месяц. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2020 году составит 98,86 рублей.

Повышение пенсий у неработающих малообеспеченных пенсионеров в следующем году будет реализовано с учетом механизма индексации сверх прожиточного минимума, который обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионеру установлена социальная доплата, компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и прожиточным минимумом, который в Краснодарском крае на 2021 год установлен в размере 9922 рублей. Разрыв между доходами и прожиточным минимумом будет компенсироваться за счет федеральной социальной доплаты.