Местами на Кубани до плюс 19

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Прогноз погоды представлен «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 9 января 2021 г..

По Краснодарскому краю: облачно с прояснениями. Местами осадки, преимущественно в виде дождя, днем в отдельных районах сильные.

Ветер юго-восточный и южный с переходом на юго-западный и западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем в отдельных районах до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +11…+16°, местами в южной половине края до +19°.

На Черноморском побережье: облачно с прояснениями. Дождь. Ветер южный и юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, на участке от Джубги до Магри днем порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, местами до +14°; днем +12…+17°.

По Краснодару: облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +15…+17°.

На двое последующих суток 10-11 января 2021 года:

по Краснодарскому краю: облачно с прояснениями, в начале периода в большинстве районов, остальную часть периода местами осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, в начале периода в отдельных районах сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер северо-западный и северный, с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 10.01 -3…2°, днем 2…7°, по югу местами до 12°; 11.01 ночью -6…-1°, днем -1…+4°.

На Черноморском побережье: облачно с прояснениями. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега, в Туапсинском районе 10.01 местами сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 10.01 3…8°, 11.01 +1…+6°; днем 10-11.01 +3…+8°, по югу до +12°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"