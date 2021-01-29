Алексей Пушков: В 2000-м году на форуме в Давосе впервые прозвучал вопрос, впоследствии ставший мировым мемом – «Ху из мистер Путин?»

/Общество/

Прошел 21 год. Путин вновь выступал в Давосе. Всему миру давно известно, «ху» он «из». Всё это время он единственный выступал в качестве актора со стороны России, представляя её интересы в диалоге с коллективным Западом.

У Путина были и есть собственные представления о том, что такое Запад и как с ним нужно разговаривать. И представления эти не меняются десятилетиями. В отличие от нас с вами и мира вокруг.

Надо сказать, что за это время Западу неоднократно приходилось подстраиваться под эти путинские представления о себе, принимая его язык и позицию.

Всегда ли это приносило пользу нашей стране, не препятствовала ли интеграции безальтернативная позиция? Вчера в Давосе Путин снова разговаривал с Западом.

Неожиданно для многих он выступил от имени простого человека и призвал соблюдать интересы людей при бурном технологическом развитии мира. Безусловно, это ценно и значимо.

Хороша эта позиция или плоха, сегодня определить невозможно, ведь вариантов просто нет.

Россия крайне остро нуждается в появлении целой плеяды новых людей: легитимных политиков, ученых, экономистов, бизнесменов, которые смогут вести диалог с Западом на высоком уровне и налаживать отношения с ним. Тогда и интеграция нашей страны в глобальное сообщество может стать не шаблоном для политических дискуссий, а реальностью.

Алексей Пушков, член Совета Федерации России