Матросская бескозырка - символ славы морских десантников Великой Отечественной войны...

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Десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения приняли участи в 53-ей Всероссийской акции «Бескозырка-2021», которая посвящена двум десантам в феврале 1943 года: основному — в Южную Озереевку и вспомогательному — в район Станички.

В ходе памятных мероприятий на площади Героев военнослужащие Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, Новороссийского соединения ВДВ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, ветераны войны и юнармейцы провели ритуал зажжения факелов от огня Вечной славы с перемещением их на двух бронетранспортёрах БТР-82 АН в поселок Южная Озереевка.

Далее десантники совместно с военным оркестром Кубанского казачьего полка и почётным караулом прибыли в Южную Озереевку для проведения ритуала спуска на воду венков и матросских бескозырок.

У братской могилы их встречали депутат Госдумы Владимир Синяговский, член Общественной палаты Краснодарского края Владимир Мхитарян, глава Новороссийского района Василий Чумак, жители села и гости города-героя Новороссийска.

После возложения гирлянды славы и цветов у памятника защитникам Родины делегация проследовала к месту проведения ритуала спуска в море бескозырки и венка памяти.

Уже седьмой раз этот ритуал поручается десантнику Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии гвардии младшему сержанту Ивану Огневу.

Под светом прожектора он с торжественной размеренностью зашёл в морскую студёную воду и возложил на черноморскую волну памятный венок с матросской бескозыркой - символ славы морских десантников Великой Отечественной войны. «Когда мне предложили опускать бескозырку в зимнее море, я принял это как великую честь и доверие»- говорит Иван.