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Проходят встречи с избирателями в рамках региональной недели

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский на встрече с избирателями 3 февраля прокомментировал продление беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ.

Из?за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов. Решение о продлении такого порядка принято по поручению Президента.
"Безусловно, эта мера выглядит как дополнительная опора для наших избирателей в это непростое время", - прокомментировал инициативу народный избранник.
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Категория: Новости / Общество

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