Владимир Синяговский: Только во взаимодействие мы достигнем нужного результата...

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В рамках региональной недели депутат Госдумы, член фракции партии "Единая Россия" Владимир Синяговский провел рабочую встречу с главой города-героя Новороссийска Игорем Дяченко.

На встречи обсудили различные вопросы жизнедеятельности муниципалитета, проблемы новороссийцев, поднимаемые перед депутатом на приемах граждан. По каждому вопросу определены дорожные карты, конкретные ответственные специалисты и службы. Депутат поблагодарил команду главы за плодотворное сотрудничество и взаимодействие.

Отдельно была затронута тема обманутых дольщиков. Отметили, что подготовлен к передаче еще один из долгостроев ЖК "Одиссей".