/Общество/

Владимир Синяговский: Только во взаимодействие мы достигнем нужного результата...

В рамках региональной недели депутат Госдумы, член фракции партии "Единая Россия" Владимир Синяговский провел рабочую встречу с главой города-героя Новороссийска Игорем Дяченко.

На встречи обсудили различные вопросы жизнедеятельности муниципалитета, проблемы новороссийцев, поднимаемые перед депутатом на приемах граждан. По каждому вопросу определены дорожные карты, конкретные ответственные специалисты и службы. Депутат поблагодарил команду главы за плодотворное сотрудничество и взаимодействие.

Отдельно была затронута тема обманутых дольщиков. Отметили, что подготовлен к передаче еще один из долгостроев ЖК "Одиссей".

Просмотров: 76 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Пестов: Пришедшее в Московский регион похолодание не свидетельствует о прочности льда

В УЕФА считают, что массовая вакцинация может помочь провести Евро, как планировалось

Всего в Астрахани — восемь бань, и в прошлом году одну за другой их стали отрезать от газа, света и тепла

Убийство Абакара Капланова в Дагестане: что официально известно к этому часу

Организаторов выборов в Сириусе Центризбирком собрал со всей страны 