Мировой суд Москвы принял сторону Управления по вопросу о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица

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В июле 2020 года по результатам проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями должностными лицами Южного межрегионального управления Россельхознадзора на земельном участке, принадлежащем ООО «Виджи», было выявлено правонарушение в области карантина растений, в связи с чем была организована внеплановая выездная проверка.

ООО «Виджи» будучи уведомленным надлежащим образом о месте, времени и дате проведения проверки, не обеспечил присутствия законного представителя для проведения проверки, а также не представил перечень документов, необходимо для достижения целей и задач Управления.

Неявка уполномоченных лиц ООО «Виджи» повлекла за собой невозможность осуществления Управлением государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пределах своей компетенции.

Обязательность присутствия руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц при проведении проверки императивно установлена ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Таким образом, ООО «Виджи» уклонилось от проверки, воспрепятствовав законной деятельности должностного лица Управления, что в свою очередь является нарушением ч. 2 ст. 19.4.1. КоАП РФ.

Мировой судья района Ясенево г. Москвы обоснованно признал ООО «Виджи» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора