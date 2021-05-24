Рекордное количество заявок на размещение товаров, работ и услуг зарегистрировали на портале поставщиков в начале мая

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В мае на портале поставщиков зафиксировали рекордное число заявок на размещение товаров, работ и услуг. Наиболее активны предприниматели были на нерабочей неделе с 4 по 7 мая — поступило более 12 тысяч заявок на добавление в каталог.

Рекорд был установлен 7 мая — 4943 заявки. Прошлый пик был летом 2020 года: тогда поступило 3,7 тысячи заявок. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Рост предпринимательской активности на ресурсе свидетельствует о его востребованности и популярности среди представителей бизнеса. В этом году мы наблюдаем повышенный интерес предпринимателей к порталу и по другим направлениям: с начала года на нем зарегистрировано на 20 процентов больше поставщиков, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика прослеживается и в части объема закупок: с января по апрель включительно на портале проведено почти 180 тысяч закупок на сумму свыше 24 миллиардов рублей, что на 36 процентов больше, чем за тот же период прошлого года», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что электронный каталог постоянно расширяет ассортимент товаров, работ и услуг, обеспечивая удобный поиск и систематизацию данных. На сайте можно отслеживать динамику стоимости конкретных товаров и предлагать актуальные цены. Характеристики товаров отражены в классификаторе, есть сортировка по регионам. Это не только облегчает анализ данных, но и повышает прозрачность закупок и конкуренцию.

«Портал поставщиков развивается комплексно: внедряются новые и совершенствуются уже существующие сервисы, расширяются возможности личного кабинета. Для эффективного развития портала учитывается специфика и интересы различных групп предпринимателей, участвующих в закупках. Например, в каталоге на витринах, помимо товаров, представлены работы и услуги, которые могут оказывать как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и самозанятые граждане», — отметил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

«В этом году каталог уникальных товаров, работ и услуг на портале уже превысил 1,1 миллиона наименований и продолжает расти в среднем на тысячу наименований в день. Среди наиболее популярных предложений поставщиков — образовательные, охранные, транспортные услуги, ремонт оборудования, обслуживание программных продуктов», — подчеркнул генеральный директор центра Максим Иванов.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Каждый день на сайте заключается более тысячи контрактов. В среднем за котировочную сессию цена падает на 13,3 процента. На портале работают более 220 тысяч поставщиков со всей России. 90 процентов из них — представители малого и среднего бизнеса.