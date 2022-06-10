Пиво: на чем могут экономить российские пивовары из-за санкций?

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Российские пивовары стали отказываться от этикеток на горлышке бутылок ради экономии, пишут СМИ. Каким может быть следующий шаг производителей напитка, рассказал в интервью эксперт по пивному рынку Владимир Ефремов.

В российском офисе AB InBev Efes решили отказаться от производства кольереток – этикеток на горлышке бутылки – для некоторых брендов, рассказал РБК исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев. Решение одной из крупнейших пивоваренных компаний страны связано с нехваткой офсетной бумаги у поставщиков, которая попала в пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза.

В интервью радио Sputnik эксперт по пивному рынку Владимир Ефремов выразил мнение, что таким образом производители оптимизируют затраты, чтобы снизить себестоимость готовой продукции.

"Насколько мне известно, каких-то сложностей на рынке с этикеткой, с бумагой для этикетки, пока нет. Понятно, что этикетка очень серьезно подорожала из-за санкций. Если отказываются от кольереток – этикеток на горлышке бутылки, скорее всего, это связано с оптимизацией затрат, потому что повышать цены бесконечно невозможно. С точки зрения информации кольеретка использовалась больше для рекламных историй. Основные статьи затрат – этикетка, пробка, ПЭТ-бутылка (пластиковая – ред.). Многие производители уходят от более дорогой этикетки, делают бесцветную или белую пробку, чтобы снизить себестоимость продукции", – сказал он.

Следующим этапом может стать сокращение литража, считает эксперт.

"Думаю, что у каждого свой путь оптимизации, каждый будет выбирать свою стратегию экономии. Конечно, на качестве лучше не экономить, но я не думаю, что на этом экономят. Следующим этапом может стать сокращение, оптимизация литража. Сейчас, например, нет полуторалитрового пива, есть 1,35 литра. Скорее всего, будет уменьшение емкости продукта. Для потребителя это будет незаметно, обычно сокращается не более пяти процентов", – заключил Владимир Ефремов.