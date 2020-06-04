Пиво по новому рецепту: качество под угрозой

/Общество/

Российские пивовары опасаются, что из-за нового технического регламента ЕАЭС может резко снизиться качество пива. А это негативно скажется на развитии отрасли в целом. Для решения вопроса производители солода и пивовары обратились с соответствующим письмом к главе правительства России Михаилу Мишустину.

Новый регламент должен вступить в силу с 9 января 2021 года и допускает замену до 50% пивоваренного солода несоложеным зерном и зернопродуктами.

Чем вызваны опасения пивоваров, объяснил в интервью радио Sputnik бывший директор по продажам МПБК "Очаково", эксперт по пивному рынку Владимир Ефремов.

"В классическом понимании пиво – это хмель, солод, вода и дрожжи. Если солод заменить зерном, пива не получится, придется добавлять искусственные ферменты и сахара. Это будет безопасно, но с точки зрения натуральности пивом это назвать нельзя. Тем, кто радеет за качество, важно сохранить существующее соотношение", – сказал эксперт по пивному рынку.

Если граница сдвинется, все, что сейчас называется пивным напитком, станет пивом.

"Это введет потребителей в заблуждение, ведь нет обязательного требования указывать содержание соложеных материалов на этикетке. Это даст дополнительные рычаги зарубежным корпорациям вытеснять российских производителей, которые радеют за качество", – считает Владимир Ефремов.

Кроме того, это будут серьезные потери для производителей и переработчиков солода.

"Если содержание соложеных материалов сократится, посевные площади пивоваренного ячменя тоже сократятся. Для пивоварения можно использовать только определенные сорта, которые произрастают не везде в России. Посевные и солодовни могут потерять 30% своих мощностей. По моим оценкам, они уже сейчас загружены процентов на 60", – сказал Владимир Ефремов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/