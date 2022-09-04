Иван Демченко: Успех любого дела зависит от профессионализма команды!

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В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями поздравил земляков с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Во время разговора о развития Краснодарского края депутат обратил внимание:

"Успех любого дела зависит от профессионализма команды. Сегодня отмечают праздник работники нефтегазовой отрасли.

Высокое мастерство, преданность делу и верность традициям - основные принципы работы этих специалистов.

Вы, уважаемые земляки, избрали для себя ответственный путь - обеспечивать жизненно важными ресурсами всю страну. Ваша работа всегда требовала глубоких знаний, высокой ответственности, исключительной дисциплины, работоспособности и самоотдачи.

Благодарю вас за ваш труд! Здоровья, добра и счастья вам и вашим семьям! Мира и благополучия!"