Иван Демченко: Благодарю всех «творцов металла»...

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Депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с земляками поздравил их с профессиональным праздником - Днём металлурга!

"В Краснодарском крае металлургическая промышленность - новая отрасль, которая за короткое время вышла на ведущие позиции по всем показателям.

Сегодня благодаря труду профессионалов металлургия Кубани стала локомотивом промышленности всего региона.

Продукция «Абинского ЭлектроМеталлургического завода» пользуется большим спросом на внутреннем рынке и за рубежом.

В этом есть личный вклад каждого из вас. Ваша профессия была и остается делом сильных людей с железной волей и стальным характером. Благодарю всех «творцов металла» за добросовестный труд и верность избранному делу.

От души желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть каждый день радует новыми достижениями! А над головой будет мирное небо! С праздником, земляки!" - отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Иванович Демченко