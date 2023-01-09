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С 1 января начал работу Социальный фонд России
Социальный фонд объединил два фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования. За счёт этого люди смогут обращаться за льготами и выплатами в одну организацию.
Поданные заявления рассмотрят в установленный срок, график и суммы назначенных пособий не изменятся.
Более 100 услуг СФР можно оформить через портал госуслуг:
- 9 видов справок и выписок;
- 3 услуги для людей с инвалидностью;
- 19 услуг, касающихся пенсий;
- 56 выплат;
- 16 услуг в других сферах.
В общественных приёмных депутата Госдумы Ивана Демченко готовы оказать консультации по вопросам работы нового фонда.