С 1 января начал работу Социальный фонд России

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Социальный фонд объединил два фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования. За счёт этого люди смогут обращаться за льготами и выплатами в одну организацию.

Поданные заявления рассмотрят в установленный срок, график и суммы назначенных пособий не изменятся.

Более 100 услуг СФР можно оформить через портал госуслуг:

- 9 видов справок и выписок;

- 3 услуги для людей с инвалидностью;

- 19 услуг, касающихся пенсий;

- 56 выплат;

- 16 услуг в других сферах.

В общественных приёмных депутата Госдумы Ивана Демченко готовы оказать консультации по вопросам работы нового фонда.