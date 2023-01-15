140 тысяч детей гарантировано получат выплаты единого пособия

/Общество/

Столько заявок было обработано социальным фондом к настоящему времени. Рассмотрение началось с 3 января. Среди детей как подростки до 17 лет, так и новорожденные, беременные женщины.

С учетом действующих сроков предоставления единого пособия выплаты семьи получат в течение следующей недели.

Как прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко, социальные структуры ведут активную работу, в том числе и в праздники, чтобы как можно большее число детей смогли получить поддержку и положенные выплаты в кратчайшие сроки.

По его словам, очень помогает в этом решение заменить ранее действовавшие пять мер поддержки на новое пособие. Этим удалось оптимизировать все процессы.