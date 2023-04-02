Депутат Госдумы Иван Демченко: память о подвигах храним

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В Абинском районе стартовала патриотическая акция «Сад Памяти». Первые пятнадцать саженцев высадили в Варнавинском сельском поселении.

Этот год особенный - Краснодарский край отмечает 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Более 15 000 жителей Абинского района ушли на фронт Великой Отечественной.

В память о них, о подвиге нашего народа, патриотическая акция «Сад памяти» пройдет во всех поселениях муниципалитета.

Депутат Госдумы Иван Демченко поблагодарил участников акции за сохранение Памяти и истории.

? Внимание к истории и привлечение детей к акциям, помогающим рассказывать на примерах о подвигах героев, дает нам уверенность в будущем, - прокомментировал Иван Иванович.