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Депутат Госдумы Иван Демченко: память о подвигах храним

 

В Абинском районе стартовала патриотическая акция «Сад Памяти». Первые пятнадцать саженцев высадили в Варнавинском сельском поселении.

 

Этот год особенный - Краснодарский край отмечает 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Более 15 000 жителей Абинского района ушли на фронт Великой Отечественной.

В память о них, о подвиге нашего народа, патриотическая акция «Сад памяти» пройдет во всех поселениях муниципалитета.

Депутат Госдумы Иван Демченко поблагодарил участников акции за сохранение Памяти и истории.

 ? Внимание к истории и привлечение детей к акциям, помогающим рассказывать на примерах о подвигах героев, дает нам уверенность в будущем, - прокомментировал Иван Иванович.

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Категория: Новости / Общество

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