Об участии жителей Славянского района в инициативном бюджетировании рассказал депутат Иван Демченко

Иван Демченко поделился результатами участия местных жителей в инициативном бюджетировании района.

Механизм инициативного бюджетирования действует с 2015 года.

Он позволяет гражданам участвовать в решении вопросов местного значения, в том числе определять путем голосования, какие объекты будут построены либо отремонтированы.

Благодаря участию жителей Славянска-на-Кубани в практике по инициативному бюджетированию в городе были построены спортивный и игровой комплексы по улице Западной в районе ДРСУ. Дети быстро заполнили площадки и с удовольствием играют, осваивают новые тренажёры.

Также в день открытия была подготовлена праздничная программа, наполненная музыкой, играми, мыльными пузырями и разными угощениями, специально для маленьких жителей города.

«Дети счастливы, а значит рады и их родители. Позитивными эмоциями зарядился каждый присутствующий. Я очень рад, что существуют проекты, реализация которых развивает городскую инфраструктуру и благоприятно влияет на качество жизни местных жителей. Будем работать по этому направлению и дальше», - прокомментировал Иван Демченко.