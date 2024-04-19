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Космопарк открыли в Славянске-на-Кубани

 

Об уникальной инновационной площадке «Космический парк», которая открылась на базе Центра дополнительного образования в Славянске-на-Кубани, во время рабочей встречи в рамках региональной недели рассказал глава Славянского района Роман Синяговский депутату ГосДумы Ивану Демченко. 

 

"Инициатива открытия такого инновационного парка была поддержана Губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым, председателем Законодательного собрания Юрием Александровичем Бурлачко, - подчеркнул Роман Синяговский. 

Как отметил депутат Госдумы, современные технологии сегодня становятся доступны всем российским школьникам от Москвы до отдаленных небольших населенных пунктов, перед ними открыта дорога дальнейшего изучения тайн Вселенной".

В Космопарке оборудован цифровой планетарий со сферическим экраном, позволяющим с эффектом полного погружения отправиться в путешествие за пределы земной орбиты. Тут же оборудован космический класс с антенным комплексом для приема и расшифровки сигналов со спутников и даже пообщаться с находящимися на МКС космонавтами. 

«Это современное оборудование позволит юным славянцам прикоснуться к современной науке, расширить свой кругозор и границы знаний о технических достижениях,» - подытожил Иван Иванович.

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Категория: Новости / Общество

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