Темрюкские депутаты подводят итоги и строят планы на будущее

/Общество/

В Доме культуры прошла сессия Совета депутатов Темрюкского района, в повестку которой вошли вопросы поддержке бойцов СВО и их семей, подготовка к летнему оздоровительному сезону для детей, реализацию в муниципалитете поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задач по повышению уровня жизни граждан.

Сессия была открыта отчетом председателя Совета Светланы Чмулевой о работе депутатов в минувшем году.

Было отмечено, что депутаты районного Совета ведут широкую работу в избирательных округах, регулярно встречаются с жителями и получают от них наказы, участвуют в волонтерских проектах и находятся в постоянном контакте с представителями территориального общественного самоуправления.

Работа коллег-муниципальных депутатов Михаила Калиниченко, Нелли Китовой, Инги Петровой, Михаила Спиридонова была отмечена благодарственными письмами.

Также среди рассмотренных на заседании других вопросов – отчеты об организации школьного питания, подготовке к летнему сезону и старте оздоровительных кампаний для детей и подростках, работе агропромышленного комплекса Темрюкского района.