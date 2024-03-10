Иван Демченко о ежегодном отчете главы Славянского района о проделанной работе

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В городском Доме культуры прошла расширенная сессия Совета Славянского района, на которой глава района Роман Синяговский отчитался перед жителями, общественностью и депутатами о проделанной за год работе.

В работе сессии приняли участие министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша, депутаты ЗСК Виктор Чернявский и Денис Выпринцев.

В своем докладе Роман Иванович подчеркнул, что главной целью деятельности органов местного самоуправления были и остаются улучшение условий жизни людей, обеспечение устойчивого социально-экономического развития района.

Депутат Госдумы Иван Демченко прокомментировал и дал оценку работе главы муниципального образования.

«В целом работа главы и администрации Славянского района признана удовлетворительной, получена поддержка планов по развитию муниципалитета. Соглашусь с этим решением коллег и пожелаю Роману Ивановичу дальнейшего эффективного выполнения задач», - отметил депутат.