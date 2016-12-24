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/Общество/

В Темрюкском районе восстановили энергоснабжение

Энергетики 24 декабря завершили ремонтные работы после аварии, из-за которой без света остались более 13 тыс. человек.

Работы по восстановлению электроснабжения завершили в 13:10, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отключение света произошло в 9:10. В зону отключения попали частично поселки Тамань, Виноградный и станица Высшестиблиевская. Отключение произошло из-за инцидента с участием автокрана — тяжелая техника повредила провод высоковольтной линии.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Общество

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