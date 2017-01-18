В РФ предложили открыть сеть бесплатных столовых и кафе для бедных

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Cеть столовых и кафе со здоровой едой предлагает открыть в России Минздрав. Для граждан, которые находятся за чертой бедности, обслуживание там может быть бесплатным. Такие предложения содержатся в стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства. "Формирование сети столовых, кафе и ресторанов, предоставляющих гражданам диетическое питание и (или) здоровое питание, в том числе бесплатное диетическое и (или) здоровое питание для граждан, находящихся за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного минимума)", - говорится в тексте стратегии.

По мнению разработчиков стратегии ЗОЖ до 2025 года, эта мера и ряд других позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.

В числе мер по внедрению здорового образа жизни Минздрав предлагает также "законодательное предоставление налоговых преференций производителям продуктов здорового питания", а также ряд других, связанных с питанием.

Источник: tass.ru