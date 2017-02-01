Одна женщина покусала другую в московском метро

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Одна женщина покусала другую во время ссоры в московском метро, полиция отпустила обеих после того, как они написали объяснительные записки.

Ранее в СМИ появилась информация, что между двумя женщинами на станции "Текстильщики" столичного метрополитена произошла ссора, при этом одна из них покусала другую. Пострадавшая женщина, как утверждают издания, обратилась в больницу за помощью.

"Был зафиксирован конфликт, после чего женщин проводили в отделение полиции на станции. Они написали объяснительные, в которых указали, что претензий друг к другу не имеют. Их затем отпустили".

Источник: ria.ru