В Краснодаре почтили память погибших в авиакатастрофе под Сочи

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Концерт-реквием состоялся сегодня в краевой филармонии. Почетными гостями мероприятия стали находящийся с визитом в регионе посол Бахрейна в РФ Ахмед Аль-Саати, вице-губернатор Сергей Алтухов и министр культуры региона Виктория Лапина.

Отдать дань памяти погибшим на концерт-реквием пришли ветераны, курсанты и кадеты, представители общественных организаций, духовенства, культуры Кубани и СМИ.

В концертной программе приняли участие ведущие творческие коллективы и солисты Краснодарской филармонии. В исполнении хора филармонии прозвучала специально написанная песня «Онемела соловушек стая…», слова и музыку которой написал кубанский композитор Игорь Шадюк.

Произведение посвящено памяти погибших 40 дней назад в авиакатастрофе девяносто двух человек – пассажиров и членов экипажа Ту-154. В их числе 64 музыканта Ансамбля имени Александрова и руководитель коллектива Валерий Халилов, а также девять тележурналистов федеральных каналов, семь представителей военного ведомства, директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края