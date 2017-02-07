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На Кубани в День студенческих отрядов проведут акцию «Старт СТО 2017»
На Кубани 17 февраля пройдут праздничные мероприятия «Старт СТО 2017», посвященные Дню российских студенческих отрядов.
На интерактивных площадках будут рассказывать об истории развития трудового движения, разместят тематические фотовыставки. Командирам вместе с отрядами предстоит презентовать свой профиль.
В социальных сетях органов по делам молодежи пройдет фотоконкурс. Авторы должны предоставить фотографии молодых строителей, педагогов, волонтеров, спасателей и археологов.
В завершение акции состоится праздничный концерт и просмотр советской киноленты о трудовых отрядах «Моя любовь на третьем курсе», сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Источник: kuban24.tv