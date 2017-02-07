На Кубани в День студенческих отрядов проведут акцию «Старт СТО 2017»

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На Кубани 17 февраля пройдут праздничные мероприятия «Старт СТО 2017», посвященные Дню российских студенческих отрядов.

На интерактивных площадках будут рассказывать об истории развития трудового движения, разместят тематические фотовыставки. Командирам вместе с отрядами предстоит презентовать свой профиль.

В социальных сетях органов по делам молодежи пройдет фотоконкурс. Авторы должны предоставить фотографии молодых строителей, педагогов, волонтеров, спасателей и археологов.

В завершение акции состоится праздничный концерт и просмотр советской киноленты о трудовых отрядах «Моя любовь на третьем курсе», сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv