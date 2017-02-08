Дизайнер связала шаль для слонихи из геленджикского «Сафари-парка»
Краснодарский дизайнер Светлана Комарова связала шаль для слонихи Чани из геленджикского «Сафари-парка».
«Ширина шали составляет 2,7 м, длина — 1,7 м. Я сделала ее с запасом, так, чтобы слониху можно было укутать», — рассказала Комарова.
Работу над изделием она завершила в конце декабря. На него ушло около 4 кг пряжи.
Дизайнер добавила, что шаль уже передали в зоопарк, однако сразу не смогли примерить накидку на животное. По словам директора, слониха должна привыкнуть к шали.
В октябре 2016 года Светлана Комарова заявила, что накидка будет выполнена в стиле бохо.
в Геленджик слониху Чани привезли в конце июня из зоопарка Старого Оскола. Чани 52 года. Ее привезли в Советский Союз из Индии еще слоненком. Всю жизнь слониха выступала в цирках, ее часто снимали в кино. В Геленджике для нее построили специальный вольер с бассейном и водопадом.
Источник: kuban24.tv