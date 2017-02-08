Дизайнер связала шаль для слонихи из геленджикского «Сафари-парка»

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Краснодарский дизайнер Светлана Комарова связала шаль для слонихи Чани из геленджикского «Сафари-парка».

«Ширина шали составляет 2,7 м, длина — 1,7 м. Я сделала ее с запасом, так, чтобы слониху можно было укутать», — рассказала Комарова.

Работу над изделием она завершила в конце декабря. На него ушло около 4 кг пряжи.

Дизайнер добавила, что шаль уже передали в зоопарк, однако сразу не смогли примерить накидку на животное. По словам директора, слониха должна привыкнуть к шали.

В октябре 2016 года Светлана Комарова заявила, что накидка будет выполнена в стиле бохо.

в Геленджик слониху Чани привезли в конце июня из зоопарка Старого Оскола. Чани 52 года. Ее привезли в Советский Союз из Индии еще слоненком. Всю жизнь слониха выступала в цирках, ее часто снимали в кино. В Геленджике для нее построили специальный вольер с бассейном и водопадом.

Источник: kuban24.tv