В Новороссийске вспоминали воинов интернационалистов

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28 лет назад, 15 февраля 1989 года советские солдаты покинули Афганистан. С тех самых пор, 15 февраля стал неофициальным памятным днём. А с 2010 года приобрёл официальный статус.

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В Новороссийске, главные официальные мероприятия проходили в парке Фрунзе. У памятника воинам погибшим в локальных конфликтах. Почтить память солдат отдавших свои жизни защищая интересы страны за её пределами пришли: глава Новороссийска Игорь Дяченко, председатель городской Думы Александр Шаталов, депутаты. Официальной телеграммой, поздравил ветеранов афганской войны депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.